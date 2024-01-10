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В Севастополе полицейские изъяли у местного жителя более полутора тысяч патронов

В Севастополе полицейские изъяли у местного жителя более полутора тысяч патронов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:25 10.01.2024

В Севастополе сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что 41-летний местный житель хранит дома крупную партию боеприпасов. При проверке полученные сведения подтвердились.

В результате оперативных-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При осмотре домовладения, в сейфе оперативники обнаружили и изъяли деревянный ящик с боеприпасами к стрелковому оружию. В ходе подсчёта сотрудниками полиции было установлено, что мужчина незаконно хранил 1668 патронов калибра 7,62 мм. Проведённая экспертиза подтвердила, что изъятые боеприпасы пригодны для стрельбы, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Мужчина пояснил, что нашёл патроны во время прогулки на пустыре и решил оставить себе.

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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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УМВД России в Севастополе
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