В Севастополе полицейские пресекли незаконную торговлю бензином

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю выявлены два факта незаконной продажи топлива местными жителями.

Полицейские установили, что 25-летний и 33-летний мужчины приобрели бензин за пределами полуострова и привезли в Севастополь для реализации по более высокой стоимости. Со слов задержанных, они с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов находили клиентов и доставляли бензин марки АИ-95 в условленное место, где продавали автовладельцам по 250–300 рублей за литр.

Предприимчивые мужчины торговали топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Сотрудники полиции изъяли у каждого «бизнесмена» по 40 литров топлива и направили на экспертизу, — сообщили в пресс-службе ведомства.