В Севастополе полицейские пресекли незаконную торговлю бензином

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю выявлены два факта незаконной продажи топлива местными жителями.
Полицейские установили, что 25-летний и 33-летний мужчины приобрели бензин за пределами полуострова и привезли в Севастополь для реализации по более высокой стоимости. Со слов задержанных, они с помощью объявлений в тематических группах телеграм-каналов находили клиентов и доставляли бензин марки АИ-95 в условленное место, где продавали автовладельцам по 250–300 рублей за литр.
Предприимчивые мужчины торговали топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. Сотрудники полиции изъяли у каждого «бизнесмена» по 40 литров топлива и направили на экспертизу, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В действиях граждан усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ.
Уважаемые жители и гости города! Полиция Севастополя напоминает, что реализация топлива вне официальных автозаправочных станций и без соответствующих разрешительных документов является незаконной и представляет опасность не только для покупателей (из-за риска приобрести некачественный продукт), но и для самого продавца, который может быть привлечён к административной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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