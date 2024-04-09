В Севастополе полицейские составили 462 административных протокола за нарушения миграционного законодательства

Всего за первый квартал 2024 года сотрудниками Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции проведено 87 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции.
По результатам проведённых рейдов в местах компактного проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности сотрудники полиции составили 462 административных протокола. Так, за нарушения режима пребывания в Российской Федерации составлено 293 материала, в отношении граждан РФ за нарушения правил миграционного учёта, предоставление помещений для пребывания незаконно находящихся мигрантов – 59 и за нарушение сроков обращения за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности.
По материалам сотрудников подразделений по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю городскими судами подвергнуто выдворению 18 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации.
Сотрудниками миграционных подразделений составлено 23 административных протокола по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении юридического лица. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев ему вынесено постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 5,75 миллиона рублей.
Кроме того, сотрудниками УВМ вынесено два предостережения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о недопустимости нарушений миграционного законодательства, восемь представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и восемь предписаний об устранении нарушений миграционного законодательства.
Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение правонарушений в миграционной сфере будут продолжены.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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