В Севастополе полицейские задержали местного жителя — похитил более двух миллионов рублей у 12 клиентов СТО

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратились 11 севастопольцев и один житель Краснодара с заявлением о хищении у них денежных средств.
Полицейские выяснили, что в период с 2017 по март 2025 года потерпевшие передавали для ремонта свои автомобили 38-летнему ранее судимому владельцу автосервиса. Договорившись с ним об объёмах и сроках работ, заявители вносили предоплату за детали или даже полностью оплачивали стоимость ремонта. Однако, в оговоренный срок машины не были готовы, а сам механик объяснял это задержкой в сроках поставок расходников или же большой занятостью. Клиенты, будучи уверенными в добросовестности работника, по его просьбе ожидали дополнительный срок, а некоторые забирали автомобили и просто требовали возврата денег в то время, как злоумышленник уже потратил их на погашение накопившихся долгов, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Когда клиентам стало известно о массовом обмане со стороны мастера, они обратились за помощью в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше двух миллионов рублей.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю задержали автомеханика-мошенника, в отношении которого следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
