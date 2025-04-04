Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе полицейские задержали мужчину за возбуждение ненависти и вражды в социальной сети
Новости Республики
В Севастополе полицейские задержали мужчину за возбуждение ненависти и вражды в социальной сети

В Севастополе полицейские задержали мужчину за возбуждение ненависти и вражды в социальной сети

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:48 04.04.2025

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке бойцов СОБР «СОКОЛ» Росгвардии задержан местный житель, осуществлявший противоправную деятельность экстремистского характера.

Сотрудниками Центра «Э» установлено, что 30-летний мужчина, используя принадлежащий ему аккаунт в одной из социальных сетей, размещал в свободном доступе для неограниченного круга пользователей информацию, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка и происхождения. В отношении задержанного составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Административный материал направлен в Прокуратуру города Севастополя. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками установлено, что правонарушитель в социальных сетях призывал к насилию и осуществлению экстремистской деятельности, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении правонарушителя Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Узнайте больше:  На улице Николая Музыки в Севастополе ремонтируют дворы

Фигурант свою вину в противоправной деятельности признал полностью.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x