В Севастополе полицейские задержали мужчину за возбуждение ненависти и вражды в социальной сети

Сотрудниками Центра «Э» установлено, что 30-летний мужчина, используя принадлежащий ему аккаунт в одной из социальных сетей, размещал в свободном доступе для неограниченного круга пользователей информацию, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, языка и происхождения. В отношении задержанного составлен административный протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Административный материал направлен в Прокуратуру города Севастополя. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками установлено, что правонарушитель в социальных сетях призывал к насилию и осуществлению экстремистской деятельности, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.