В Севастополе полиция обеспечивала безопасность и правопорядок во время празднования Крещения Господня

В ночь на 19 января в храмах Севастополя традиционно проходили мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня.

В обеспечении правопорядка и безопасности около полутора тысяч граждан во время православного праздника приняли участие 78 сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители казачества, добровольных народных дружин и частных охранных фирм. Все религиозные объекты, на территории которых проходили мероприятия, были предварительно обследованы и взяты под охрану. Для эффективного обеспечения безопасности маршруты патрулирования были максимально приближены к местам проведения богослужений и ритуалов омовения верующих. Безопасность дорожного движения на автодорогах, прилегающих к храмам, обеспечивалась нарядами Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.