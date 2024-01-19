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В Севастополе полиция обеспечивала безопасность и правопорядок во время празднования Крещения Господня

В Севастополе полиция обеспечивала безопасность и правопорядок во время празднования Крещения Господня

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:09 19.01.2024

В ночь на 19 января в храмах Севастополя традиционно проходили мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня.

В обеспечении правопорядка и безопасности около полутора тысяч граждан во время православного праздника приняли участие 78 сотрудников полиции. Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители казачества, добровольных народных дружин и частных охранных фирм. Все религиозные объекты, на территории которых проходили мероприятия, были предварительно обследованы и взяты под охрану. Для эффективного обеспечения безопасности маршруты патрулирования были максимально приближены к местам проведения богослужений и ритуалов омовения верующих. Безопасность дорожного движения на автодорогах, прилегающих к храмам, обеспечивалась нарядами Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В Севастополе полиция обеспечивала безопасность и правопорядок во время празднования Крещения Господня В Севастополе полиция обеспечивала безопасность и правопорядок во время празднования Крещения Господня

На местах проведения богослужений, Крестных ходов и окунания граждан нарушений общественного порядка не допущено.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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