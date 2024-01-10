В Севастополе полиция проводит дознание по уголовному делу о покушении на кражу из супермаркета

В Севастополе сотрудники отдела дознания ОМВД России по Нахимовскому району проводят предварительное расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Как оказалось, обвиняемый решил бесплатно и незаконно пополнить собственные продуктовые запасы к новогоднему столу на сумму около 3,5 тысяч рублей.

Установлено, что в первый день нового года ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний местный житель посетил один из городских супермаркетов с целью совершения кражи. Находясь в торговом зале, он выбрал понравившиеся ему продукты питания и сложил их в пакет. Выждав момент, когда кассир отвлечётся на другого покупателя, мужчина направился с неоплаченным товаром к выходу, однако, осознав, что его противоправные намерения стали очевидными для персонала магазина, бросил пакет у выхода и выбежал на улицу. Неравнодушные граждане остановили злоумышленника и удерживали его до прибытия правоохранительных органов, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали наряду патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нахимовскому району для дальнейшего разбирательства. За покушение на кражу фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.