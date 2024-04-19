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В Севастополе полиция выясняет обстоятельства по уголовному делу о незаконном сбыте немаркированной обуви
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В Севастополе полиция выясняет обстоятельства по уголовному делу о незаконном сбыте немаркированной обуви

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:24 19.04.2024

Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Гагаринскому району проводят предварительное расследование уголовного дела о сбыте продукции без специальной маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Установлено, что 38-летний индивидуальный предприниматель из Симферополя, занимающийся продажей одежды и обуви, приобрёл в другом регионе России крупную партию немаркированной обувной продукции для последующей реализации в трёх арендованных магазинах на территории Севастополя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность бизнесмена была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. В результате проведённых обысков полицейскими был обнаружен и изъят нелегальный товар, находящийся на реализации – более 800 пар обуви общей стоимостью около 4,5 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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