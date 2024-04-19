В Севастополе полиция выясняет обстоятельства по уголовному делу о незаконном сбыте немаркированной обуви

В отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю