В Севастополе полиция задержала сожителей-наркокурьеров, намеревавшихся сбыть почти 1 кг клефедрона

Как предварительно установили полицейские, 39-летний мужчина откликнулся на предложение в сети Интернет стать наркокурьером, после чего вовлёк в противоправную деятельность свою 51-летнюю сожительницу. Подельники вместе занимались распространением наркотиков через закладки, а криминальный товар для сбыта получали от кураторов. В августе текущего года инициатор незаконного заработка забрал из очередного схрона крупную партию клефедрона. Следуя указаниям нанимателей, мужчина привёз «синтетику» к себе домой, где в присутствии сожительницы расфасовал. Часть криминального товара он оставил в жилище, а остальное спрятал в тайнике, оборудованном в Ленинском районе Севастополя. Сразу после этого подозреваемый и его пособница были задержаны полицейскими, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

При личном досмотре наркокурьера, а также из схрона сыщики изъяли свыше 100 свёртков со смертоносным кристаллообразным порошком. Ещё свыше 750 граммов аналогичного запрещённого вещества, а также упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки и приспособления для употребления наркотиков оперативники обнаружили и изъяли в доме сообщников.

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования оба фигуранта заключены под стражу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю