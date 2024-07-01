В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении курьера дистанционных мошенников

По версии следствия, ранее судимый за кражи и разбой 31-летний житель Ставропольского края с целью лёгкого и быстрого заработка подыскал в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. В переписке с анонимным администратором канала он узнал, что предстоящая работа заключается в посещении пожилых граждан, получении у них обманом денежных средств и перечислении их на указанные ему счета. По указанию кураторов обвиняемый посетил четверых пенсионерок из Севастополя и Республики Крым, которым предварительно позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что якобы их родственники и близкие стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности аферисты убедили потерпевших передать своему курьеру крупные суммы наличными. В точности выполняя инструкции своих работодателей, в том числе соблюдая меры личной конспирации, посыльный приезжал к женщинам и забирал от 100 до 314 тысяч рублей. За свою незаконную работу он получал 10% от похищенной обманом суммы, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Преступная деятельность пособника дистанционных мошенников была пресечена сотрудниками УУР УМВД России по г. Севастополю, которые задержали его на территории Ставропольского края.

На время следственных действий фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю