Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении курьера дистанционных мошенников
актуально в республике
В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении курьера дистанционных мошенников

В Севастополе полиция завершила предварительное расследование уголовного дела в отношении курьера дистанционных мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:55 01.07.2024

Следователем отделения по расследованию преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по г. Севастополю завершено расследование уголовного дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении приезжего мужчины, участвовавшего в схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП».

По версии следствия, ранее судимый за кражи и разбой 31-летний житель Ставропольского края с целью лёгкого и быстрого заработка подыскал в одном из чатов популярного мессенджера объявление о работе курьером. В переписке с анонимным администратором канала он узнал, что предстоящая работа заключается в посещении пожилых граждан, получении у них обманом денежных средств и перечислении их на указанные ему счета. По указанию кураторов обвиняемый посетил четверых пенсионерок из Севастополя и Республики Крым, которым предварительно позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что якобы их родственники и близкие стали виновниками ДТП. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности аферисты убедили потерпевших передать своему курьеру крупные суммы наличными. В точности выполняя инструкции своих работодателей, в том числе соблюдая меры личной конспирации, посыльный приезжал к женщинам и забирал от 100 до 314 тысяч рублей. За свою незаконную работу он получал 10% от похищенной обманом суммы, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Узнайте больше:  В Севастополе меняется схема движения на перекрёстке между пр.Ген.Острякова и ул.О.Кошевого

Преступная деятельность пособника дистанционных мошенников была пресечена сотрудниками УУР УМВД России по г. Севастополю, которые задержали его на территории Ставропольского края.

На время следственных действий фигуранту избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 19

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: УМВД России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
УМВД России в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.