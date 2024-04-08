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В Севастополе поссорились муж и жена… Далее из протокола: «и вонзил ей нож в грудную клетку»
Иллюстрация: foto-onlain.ru

В Севастополе поссорились муж и жена… Далее из протокола: «и вонзил ей нож в грудную клетку»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 22:39 08.04.2024

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью своей жены.

В ходе бытового конфликта мужчина вонзил нож в грудную клетку своей супруге, в результате чего ей причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что 30-летняя местная жительница часто злоупотребляла спиртным и, в очередной раз переборщив с алкоголем, вступила в словесную перепалку со своим 42-летний мужем. В ходе конфликта мужчина решил припугнуть свою разбушевавшуюся супругу, достал из сумки складной нож и направил в сторону последней. Женщина, будучи изрядно выпившей, не заметила оружие в руках оппонента, приблизилась к нему настолько, что получила ножевое ранение в область груди справа. Осознав, что нанес своей супруге телесные повреждения, мужчина вызвал ей скорую медицинскую помощь, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

По результатам судебно-медицинской экспертизы нанесенные женщине телесные повреждения были отнесены к тяжкому вреду здоровью. В ходе предварительного следствия будет установлен механизм нанесения телесных повреждений.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого и доставили в территориальный орган для дальнейшего разбирательства. Следственным отделом в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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