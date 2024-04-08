В Севастополе поссорились муж и жена… Далее из протокола: «и вонзил ей нож в грудную клетку»

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали местного жителя, причинившего тяжкий вред здоровью своей жены.

В ходе бытового конфликта мужчина вонзил нож в грудную клетку своей супруге, в результате чего ей причинен тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что 30-летняя местная жительница часто злоупотребляла спиртным и, в очередной раз переборщив с алкоголем, вступила в словесную перепалку со своим 42-летний мужем. В ходе конфликта мужчина решил припугнуть свою разбушевавшуюся супругу, достал из сумки складной нож и направил в сторону последней. Женщина, будучи изрядно выпившей, не заметила оружие в руках оппонента, приблизилась к нему настолько, что получила ножевое ранение в область груди справа. Осознав, что нанес своей супруге телесные повреждения, мужчина вызвал ей скорую медицинскую помощь, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.