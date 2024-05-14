В Севастополе поставили на поток незаконную «помощь» иностранцам. Преступная группа пойдет под суд

В Севастополе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жителей полуострова. Они обвиняются в ряде эпизодов организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

В Севастопольском межрайонном следственном отделе установлено, что в период с июня по октябрь 2022 года знакомые незаконно организовали получение четырьмя иностранными гражданами документов, дающих право на нахождение и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Подельниками обеспечивались фиктивное место пребывания иностранных граждан, прохождение ими медицинского освидетельствования без фактического осмотра врачами, сдача экзамена о владении русским языком, без проверки минимального уровня знаний и подготовка документов для предоставления в органы государственной власти. Полученное денежное вознаграждение за незаконную деятельность распределялось между подельниками в зависимости от отведенной роли, — сообщили в Следственном комитете.

Обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации были выявлены во взаимодействии оперативными сотрудниками УМВД России по городу Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе расследования установлены 14 дополнительных фактов фиктивной постановки одним из фигурантов по уголовному делу на учет иностранных граждан по месту их пребывания (ст. 322.3 УК РФ).

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.