В Севастополе построят радиолокационную станцию «Яхрома». Она будет работать в четырех диапазонах

В Севастополе в 2021 году будет построена новейшая радиолокационная станция «Яхрома». Ее строительство анонсировал Министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны. По данным ТАСС, станция будет работать в четырех диапазонах.

Данная станция не имеет аналогов, она будет работать в четырех диапазонах: метровом, сантиметровом, дециметровом и миллиметровом, — сказал собеседник агентства, уточнив, что обзор станции составит 270 градусов.

«Яхрома» войдет в систему предупреждения о ракетном нападении. Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории РФ или ее союзников. Одновременно с севастопольской «Яхромой» в Калининграде и Зее (в Амурской области) начнется строительство отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей.