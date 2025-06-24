В Севастополе пожароопасная обстановка требует повышенного внимания — губернатор Михаил Развожаев

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора обсудили меры по предотвращению природных пожаров в условиях введенного особого противопожарного режима. Он действует на территории города с 16 июня и направлен на минимизацию рисков возникновения лесных и ландшафтных пожаров, а также на обеспечение оперативного реагирования всех профильных служб.

Мы видим, что пожароопасная обстановка требует повышенного внимания. У нас уже были случаи возгораний на разных площадях — от 100 квадратных метров до нескольких гектаров. К счастью, никто не пострадал, и имущественного ущерба удалось избежать, но ситуация достаточно серьезная. Каждый день фиксируются новые возгорания. Нужно держать всё под контролем, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 37 ландшафтных пожаров, что значительно превышает показатели предыдущих недель. Причины большинства возгораний — неосторожное обращение с огнем, в том числе палы сухой растительности и непотушенные окурки. Удалось выделить участки, на которых чаще всего происходят возгорания — это в первую очередь садоводческие товарищества и смежные с лесничеством земельные участки.

Для тушения возможных пожаров ежедневно в готовности находятся 233 человека и 42 единицы техники, входящих в состав территориальной подсистемы РСЧС. Общая группировка сил и средств насчитывает более 1,1 тысячи человек и 166 единиц техники.

Особое внимание уделено инфраструктуре: обеспечивается готовность источников наружного противопожарного водоснабжения — пожарных гидрантов и резервуаров. Установлены 22 новых пожарных водоема объемом по 50 кубических метров в населенных пунктах, примыкающих к лесам. На территории Севастопольского лесничества совместно с сотрудниками Севприроднадзора установлены еще 10 резервуаров по 25 кубических метров, что позволяет оперативно использовать запасы воды для первичного тушения.

Значимым для обеспечения безопасности региона является завершение строительства пожарного депо в селе Павловка. Оно будет обеспечивать защиту детского оздоровительного лагеря «Ласпи» и всей Байдарской долины. Напомню, в 2023 году мы запустили еще одно пожарное депо в Терновке, — доложил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилен со стороны департамента природных ресурсов и экологии, а также подведомственных ему организаций. Ежедневно осуществляется патрулирование лесных зон сводными группами. Введен запрет на пребывание граждан в лесах и проезд транспорта, за исключением специально оборудованных мест отдыха: маршрут Большой Севастопольской тропы (от Балаклавы до стоянки Аязьма, Инжир), а также Торопова дача и Турецкая поляна. Организовано круглосуточное дежурство на полигоне хранения ТБО с оснащением первичными средствами тушения.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка информирует владельцев земель о необходимости создания минерализованных полос, а дорожные службы расширят покос травы вдоль дорог, примыкающих к лесам, до 10 метров.

За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрена строгая административная ответственность. Для физических лиц — от 10 до 80 тысяч рублей, а для юрлиц — от 400 до одного миллиона рублей.

Объекты туристической индустрии также включены в систему профилактики — они обязаны информировать посетителей о правилах поведения в природных зонах и возможных ограничениях.

По прогнозам синоптиков, лето в этом году будет засушливым, что увеличивает риски возникновения крупных пожаров. Поэтому город делает ставку на комплексный подход: от профилактики и информирования населения до укрепления материально-технической базы спасательных служб.

Михаил Развожаев поручил особое внимание уделить проблемным районам, где леса находятся в непосредственной близости от дорог.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя