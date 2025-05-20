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В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО»﻿

В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО»﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:39 20.05.2025

В Севастополе состоялось торжественное мероприятие Общероссийского профессионального союза военнослужащих Севастопольской городской организации, приуроченное к празднованию 80-летия со Дня Победы. В ходе торжества были награждены медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период Специальной военной операции» президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, нотариус Галина Сарахман и заведующий нотариальным архивом Анастасия Гулько. В приказе, подписанном 6 февраля председателем Общероссийского профессионального союза военнослужащих Андреем Полищуком, говорится о награждении медалью за личный вклад во всестороннюю поддержку Специальной военной операции.

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К награждению присоединился председатель ОПСВ Севастопольской городской организации Вадим Лаврентьев, наградив Ольгу Николаевну, Галину Анатольевну и Анастасию Анатольевну почетными грамотами за патриотизм, любовь к Родине, активную жизненную позицию, личный вклад и постоянную волонтерскую деятельность по оказанию помощи участникам специальной военной операции.

В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО» В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО» В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО» В Севастополе представителей нотариата наградили медалями «За патриотизм и гражданскую ответственность в период СВО»

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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