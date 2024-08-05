В Севастополе пресекли противоправную деятельность троих сотрудников городского бюро судебно-медицинской экспертизы

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю совместно с коллегами из регионального подразделения УФСБ России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» задержаны руководители и санитар государственного учреждения здравоохранения, подозреваемые во взяточничестве.

Установлено, что за период с 2018 по 2024 год 42-летний начальник «Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы» получил от своего подчиненного 49-летнего санитара денежное вознаграждение в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, а именно разрешение взымать денежные средства с близких и родственников умерших за оказание услуг по подготовке тела к выдаче после вскрытия и ускорение процесса выдачи. В соответствии с должностными инструкциями указанные действия санитары должны осуществлять на безвозмездной основе, однако должностные лица государственного учреждения здравоохранения решили разработать преступную схему и взымать за это плату, ставя обратившихся людей в безвыходное положение. Стоимость своих услуг санитары оценивали исходя из материального положения обратившихся к ним граждан. Аналогичное незаконное вознаграждение в особо крупном размере за покровительство своих подчиненных также получал 42-летний заведующий одного из отделов учреждения, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по местам жительства фигурантов, а также в помещении Севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы в служебном сейфе обнаружены денежные средства, полученные незаконным путем, личные записи санитаров и документация, подтверждающая взимание ими платы за свои услуги.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю. В действиях задержанных руководителей учреждения усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а в действиях санитара – ч. 5 ст. 291 УК РФ. Санкции статей предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов преступлений и обстоятельств противоправной деятельности задержанных. Будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю