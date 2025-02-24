В Севастополе презентовали физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак»

Торжественное открытие первого в Севастополе ФОКа с залом для бокса состоялось 23 февраля. Новый спорткомплекс на улице Вакуленчука предназначен для тренировок профессиональных спортсменов и региональных соревнований по боксу.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что открытие спорткомплекса «Спартак» — это новая страница в истории севастопольского спорта.

Этот комплекс, с его современным оборудованием и прекрасной инфраструктурой, призван не только готовить чемпионов, но и воспитывать настоящих людей. Здесь, среди ринга и снарядов, будут закладываться не только спортивные навыки, но и такие важные качества как дисциплина, воля к победе, умение преодолевать себя, — цитирует губернатора города пресс-служба Правительства Севастополя.

В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудованы спортивные залы: зал для бокса и зал общей физической подготовки, в котором находятся кардио- и силовая зона, а также зона для занятий аэробикой и гимнастикой. Для посетителей обустроены вестибюль-фойе, гардероб и уборные. Также в «Спартаке» есть медпункт, помещение охраны с пожарным постом и кабинеты для персонала.

В новом спортивном комплексе с ребятами будут работать 15 тренеров-преподавателей. В будущем здесь ждут в качестве тренера Валентина Пьянкова — мастера спорта России по боксу, участника специальной военной операции. На открытии ФОКа его представил гостям Михаил Развожаев:

Разговаривали с Романом Кулаковым, нашим Героем России, депутатом законодательного собрания. Он рассказал: «Валентин Юрьевич — боксер, был частью севастопольского спортивного мира, прибыл на фронт, попал в мое подразделение, подвиги совершал». Сейчас Валентин Юрьевич поправляется после ранения и в будущем планирует вернуться в спорт. Мы его ждем здесь, в школе бокса — чтобы воспитывал молодое поколение. Будем всеми силами помогать ему, чтобы он как можно больше патриотов смог вырастить и воспитать. Детям я хочу пожелать только одного — того, о чем я вспомнил на фронте: быть настоящими, мечтать, ставить себе правильные цели. Оставаться всегда такими же настоящими, открытыми, искренними, — сказал Валентин Пьянков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс вошел в структуру «Спортивной школы олимпийского резерва № 4 по боксу». В дальнейшем в новом здании расположится тренировочная база для наших спортсменов.

«Спартак» для нас — это не просто спортивный объект. Ведь севастопольский бокс, наша спортивная школа — это большая семья, которая обрела новый дом. Я абсолютно уверен, что с такой мощной тренировочной базой мы принесём городу множество наград — и на российской, и на международной арене, — подчеркнул директор СШОР № 4 по боксу Олег Баландин.

Михаил Развожаев особо отметил успехи севастопольских боксеров:

Наши боксеры: Елена Гапешина, Исрафил Исламов, Вусал Алиев, наши юные Анастасия Тюнина и Иван Романчук — это гордость Севастополя. Их победы — это плод не только таланта и упорных тренировок, но и веры в себя, в свой город, в свою страну. Они — пример для подражания, они — те, кто вдохновляют молодежь на достижения, кто своим примером показывает, что труд, целеустремленность и патриотизм ведут к вершинам. Мне нравится одна фраза: «В боксе проигравших нет, ведь если ты в боксе — ты уже победитель!» Пусть этот комплекс станет кузницей новых чемпионов.

Во время соревнований «Спартак» сможет вместить 115 спортсменов и 150 зрителей.

Сейчас на улице Вакуленчука идет строительство дороги-дублера, ведущей к новым социальным объектам — ФОКу и двум детским садам. У этой дороги будут две полосы, двухметровые тротуары и шумозащитный экран, отделяющий ее от основной проезжей части. Сейчас специалисты АО «ВАД» завершают переустройство всех коммуникаций, затем они приступят к обустройству тротуаров, замене наружного освещения, благоустройству и озеленению территории. Объект планируется сдать в 2025 году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя