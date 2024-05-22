В Севастополе презентовали фотовыставку «Бизнес в объективе – Семейный бизнес»

В рамках недели предпринимательства на смотровой площадке Приморского бульвара открылась фотовыставка «Бизнес в объективе – Семейный бизнес». Её представил Промсвязьбанк в партнёрстве с севастопольским центром «Мой бизнес». Организаторы приняли решение поддержать предпринимателей, которые каждый день развивают свой семейный бизнес, с помощью объектива фотокамеры.

Благодаря участию в проекте предприниматели Севастополя могут делиться своим опытом, вдохновением, укреплять связи с другими участниками бизнес-сообщества. У каждого из участников своя история, опыт, сфера деятельности, а объединяет их одно – преданность своему делу. Мероприятия, выставки, форумы демонстрируют потенциал нашего региона, возможности и достижения, тем самым создавая позитивный настрой для предпринимателей и тех, кто только на пути к открытию своего дела, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента экономического развития города Дениса Профатилова.

Участниками проекта стали 18 предпринимателей из Севастополя. Основная задача проекта – подчеркнуть роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны, а в текущем году, объявленном Годом семьи, напомнить о роли семейных ценностей не только в жизни, но и в совместном деле.

В основе успешного бизнеса – прежде всего люди, увлечённые и влюблённые в свое дело. Это помогает преодолевать трудности, достигать новых высот. Малые предприятия создают рабочие места, задают тренды в экономике и приносят нашему городу прибыль. Фотопроект ПСБ показывает семейный бизнес таким, какой он есть: с трудностями и победами, буднями и яркими моментами, – прокомментировал управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Фотопроект «Бизнес в объективе» уже десятый год рассказывает о предпринимателях нашей страны. Он направлен на популяризацию роли предпринимательства в социально-экономическом развитии России и через фотографию показывает обществу лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. Коллекция постоянно пополняется новыми бизнес-историями в фотографиях, сегодня проект выставляется на престижных площадках Москвы и во всех регионах России.

Фотопроект популяризирует успешный семейный бизнес предпринимателей Севастополя. Это почётно и важно для каждого жителя – быть представленным в центре родного города и прорекламировать свою продукцию, – отмечает директор центра «Мой бизнес» Наталия Борисова.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя