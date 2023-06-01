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В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях»

В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:15 01.06.2023

Во Дворце культуры рыбаков сегодня открылась фотовыставка «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях». На выставке представлены интерактивные фотостенды в виде масштабированных смартфонов, на экране которых «оживают» фото и истории из жизни в виде чатов и переписок матерей с сыновьями, влюбленных пар, молодых отцов с детьми. Главная идея – через искусство фотографии показать силу любви, способность всегда идти вместе с семьей. Выставка проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Фотовыставка «Победа любви» в рамках проекта «Вместе ZA семью» является важным и значимым событием. Это проект, который направлен на сохранение и укрепление семейных ценностей. «Вместе ZA семью» и фотовыставка «Победа любви» найдут отклик у широкой аудитории и еще раз напомнят нам о силе единства и крепости духа российских семей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента культуры Анжелу Сумакову. 

В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях» В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях» В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях» В Севастополе презентовали фотовыставку «Победа любви – СВОи истории любви в фотографиях»

В рамках выставки действует интерактивная зона «Голоса России – ZAщитникам страны»: любой желающий может отправить голосовую или видеооткрытку на передовую – СВОи личные слова поддержки, тепла и любви бойцам, защищающим рубежи Родины.

Выставка очень трогательная, живая, со словами поддержки и признательности нашим бойцам. Благодарим их за все, что они делают для нас, для Родины! Здорово, что здесь можно записать ребятам обращения, я часто пишу письма на передовую, и хорошо, что для этого появляются новые форматы, – пусть они знают, что мы в них верим и ждем их с Победой домой, — отмечает жительница Севастополя Татьяна.

Вход на фотовыставку свободный, посетить ее можно по адресу ул. Павла Корчагина, 1.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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