В Севастополе презентуют выставку о снабжении провизией солдат на Крымской войне

В Севастополе выставку, на которой расскажут о том, как снабжались армии России и ее противников в годы Крымской войны, планирует открыть Музей истории Балаклавы. Название экспозиции уже озвучили — «Вино со смыслом».

Будем рассказывать, как снабжались армии России, Британии, Франции, Османской империи (ее преемница — Турция) и Сардинии (сейчас это Италия), кто их снабжал, что ели и пили в траншеях. Выставку планируем открыть уже весной, — цитирует ТАСС основателя музея Сергея Гонтаря.

По словам инициатора проекта, в коллекции музея имеется множество предметов, связанных с бытом защитников Севастополя и солдат армий стран-противников России. Например, собраны десятки стеклянных бутылок из-под разных напитков, столовые приборы, элементы амуниции и другое. Коллекцию Сергей Гонтарь собирал 18 лет, но началось все с дедушкиной коллекции старинных вещей:

Дедушка оставил коллекцию — банки, бутылки и другое. Он воевал в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, после восстанавливал город, увлекался историей Крымской войны. Один из наших предков, по его словам, участвовал в Первой обороне Севастополя.

Сергей Гонтарь отмечает, гости в музей приезжают со всего мира, среди них много европейцев, которые бывают из года в год — рекордсмен пока русский программист из Лондона, который посещал экскурсии уже восемь раз.

Музей стал мостом для культурного обмена между жителями всех стран-участниц Крымской войны. У нас есть экспонаты, касающиеся России, осаждавших Севастополь Великобритании, Сардинии и Османской империи, а также Швейцарии, которая буквально на несколько дней опоздала и не вступила в войну, — рассказал ТАСС основатель музея.

Экспонаты привозят из разных стран и посетители музея. Например, из Турции передали кольцо офицера-участника Балаклавского сражения. В результате этой битвы британская кавалерия была практически уничтожена, по ошибке атаковав русских артиллеристов в долине между двумя высотами. Местность после этого стали называть Долиной Смерти.

В том же зале, где расположена выставка, в этом году была оборудована кофейня. Причем решено было делать напитки по старинным рецептам — например, кофе по-французски с несколькими видами сыра и по-турецки на песке. Есть и русский рецепт: кофе с черноморской ламинарией — употреблять ее в пищу предложил академик Николай Пирогов, так как солдаты недополучали полезные вещества, а водоросль богата йодом и другими минералами.

Ребята выяснили даже, какой чай пил [фельдмаршал британской армии] лорд Реглан под стенами Севастополя. Включим в меню когда-нибудь и подпишем, что такой чай пил Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан и видный британский военачальник. Он, кстати, является и кавалером ордена святого Георгия — наивысшей награды Российской империи, — рассказал журналистам Сергей Гонтарь.

По словам Сергея Гонтаря, в дальнейших планах открыть в Крыму музей лаванды, музей русского чая, музеи, посвященные Александру Суворову и Второй обороне Севастополя 1941-1942 годов. В Музее истории Балаклавы планируется также сделать отдел военной крымской моды, чтобы рассказывать об истории через одежду. Есть уже и потенциальные партнеры: шотландская компания готова поставлять кардиганы. Эти кофты также были изобретены во время Крымской войны — в подразделениях лорда Кардигана в сентябре 1854.

СПРАВКА: Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии, обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. В Балаклаве (город в составе Севастополя) располагалась база британской армии. Осада Севастополя во время Крымской войны, которую принято называть Первой обороной, началась 13 сентября (25 сентября по новому стилю), продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. В 2019 году исполнилось 165 лет с начала Первой обороны Севастополя, в этом году будет 165 лет со дня ее окончания.