В Севастополе при регистрации безработных в качестве самозанятых будет выплачиваться финансовая помощь

Единовременная финансовая помощь будет выплачиваться безработным при регистрации в качестве самозанятых. Соответствующее постановление принято Правительством Севастополя

Ранее финансовая помощь предоставлялась безработным исключительно на открытие ИП или юридического лица, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора департамента труда и социальной защиты Дмитрия Шамрея. — Мы приводим нашу нормативную базу в соответствие с федеральными законами. Сейчас при регистрации физического лица в качестве самозанятого ему будет предоставляться единовременная финансовая помощь, ранее такая мера поддержки была доступна только при открытии ИП или юридического лица.

Глава города подчеркнул, что данная мера поддержки станет актуальной для севастопольцев.

Регистрация самозанятых в Севастополе продолжается активными темпами. Я думаю, что мера окажется востребованной большим количеством потенциальных участников, — подчеркивает Михаил Развожаев.

Также в ходе заседания принято постановление, которое расширяет круг лиц на предоставление услуги временного трудоустройства безработных. Ранее услуга предоставлялась лицам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование.

Теперь данная услуга предоставляется в возрасте от 18 до 25 лет лицам, имеющим не только среднее профессиональное образование, но и высшее. Временная работа будет предоставлена тем, кто ищет работу в течение года после выдачи документа об образовании и квалификации», — отметил Дмитрий Шамрей.

За получением мер господдержки необходимо обратиться в Центр занятости населения Севастополя по адресу: ул. Руднева, 40.

Напомним, до 2020 года сумма единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела составляла 100 тыс. рублей. Но так как мероприятие пользуется большой популярностью, было принято решение с 2021 года увеличить размер выплаты до 200 тыс. рублей. Численность получателей поддержки в 2021 году составила 37 человек, на эти цели бюджетом предусмотрено 7,4 млн рублей. В настоящее время бюджетные средства. на указанные цели израсходованы в полном объеме.