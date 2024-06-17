В Севастополе приезжий дискредитировал Вооруженные Силы Российской Федерации. Теперь ответит

В процессе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю обнаружили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику.
Высказывания комментатора, дискредитирующие действия российской армии, стали доступны для публичного просмотра широкому кругу пользователей сети «Интернет». Нарушитель использовал личный аккаунт для публикации комментариев, дискредитирующих ВС РФ. Сотрудники полиции установили личность и местонахождение автора. Им оказался 46-летний уроженец Санкт-Петербурга, ведущий бизнес в городе-герое Севастополь. Он сознался в содеянном правонарушении, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе