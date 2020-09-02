В Севастополе применили новую технологию при капремонте кровли жилого дома

Новую технологию при капремонте кровли в Севастополе применили в доме №2 по ул. Генерала Лебедя.

На данном объекте мы применили новую технологию «Блокада» — это напыляемая кровля полимерными составами. Напыление выполняется в два слоя, на местах примыкания дополнительно проводится проклейка геотекстиля. В Севастополе данная технология применяется Фондом впервые. Поэтому мы уделяем особое внимание производству работ. Работы ведутся при сопровождении представителей производителя материалов, для исключения нарушения технологии исполнения. Преимущество — на кровли отсутствует видимое примыкание материалов, т.е. напыление происходит по всем плоскостям кровли. Таким образом, практически, исключено затекание. Пока это единственная кровля в городе, где применяется такая технология. Если этот опыт будет успешным — жители будут довольны, управляющая компания в процессе эксплуатации не выявит существенных замечаний, то мы будем применять его и на других объектах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио директора Фонда содействия капитальному ремонту города Севастополя Дмитрия Шпагина.

По словам специалиста, на сегодняшний день порядка 30% выполнения работ на объекте, одна секция полностью завершена, еще на двух секциях ведутся подготовительные работы.

В Правительстве Севастополя подчёркивают: в текущем году планируется капитально отремонтировать 123 кровли, на сегодняшний день порядка 100 кровель завершены.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя