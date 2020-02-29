В Севастополе принимают заявления на оформление регионального материнского капитала

В Севастополе со следующей недели в районных управлениях труда и соцзащиты начнется прием заявлений на оформление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. Соответствующий документ был принят вчера в ходе заседания Правительства Севастополя.

Региональный материнский капитал предоставляется на второго ребенка по достижению им возраста 1 года. Маткапитал предоставляется на детей, рожденных начиная с 1 января 2019 года. Таким образом, мамы вторых детей, рожденных в январе – феврале 2019 могут уже обращаться за назначением выплаты. По нашим данным, на сегодняшний день таких семей более двухсот, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления социального обеспечения Евгению Пытько.

По словам специалистов, право на получение регионального материнского капитала имеют граждане Российской Федерации, проживающие в Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления.

Региональный маткапитал назначается по критерию нуждаемости. Семья должна иметь среднедушевой доход ниже 2,5 величин прожиточного минимума. К примеру, на семью из 4 человек доход не должен превышать 115 тыс 380 рублей в месяц, — сказала Евгения Пытько.

Кроме того, как пояснили в ведомстве, право на региональный материнский капитал также имеют женщины, родившие первого ребенка, если на момент его рождения в семье уже воспитывался усыновленный ребенок.

Размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей и не зависит от количества детей, родившихся одновременно.

Региональный материнский капитал может быть использован по усмотрению получателя. Цели и время использования не определены. За назначением регионального маткапитала необходимо обращаться в районное управление труда и соцзащиты по месту проживания. К заявлению нужно приложить паспорт или иной документ, подтверждающий личность и регистрацию в Севастополе не мене 1 года, свидетельства о рождении детей, реквизиты р/с, а также справку о доходах семьи за 3 предшествующих месяца. В случае отсутствия регистрации по месту жительства, можно предоставить иные документы, подтверждающие проживание в Севастополе, — подытожила специалист ведомства.

На эти цели бюджетом города на 2020 год предусмотрено более 94 млн рублей. В прошлом году в Севастополе родилось 1732 вторых детей.