В Севастополе приступили ко 2-му этапу капремонта Образовательного центра имени В.Д. Ревякина

В Севастополе началась вторая очередь капитального ремонта Образовательного центра имени В.Д. Ревякина на улице Орловской, 15. Завершить строительно-монтажные работы планируется к началу нового учебного года.

Первый этап работ был полностью завершен в 2025 году. Тогда специалисты провели ремонт фасада и кровли, заменили 50% деревянных окон на современные энергоэффективные, выполнили гидроизоляцию фундамента под спортивным залом и пищеблоком, а также осуществили отделочные работы в актовом зале, столовой и частично в спортивном зале, — рассказала начальник отдела капитального ремонта объектов культуры, образования и спорта Единой дирекции капитального строительства Елена Бойко.

По словам директора образовательного центра Валентины Тарасенко, капитальный ремонт основного здания не проводился с момента его постройки в 1965 году. За почти 60 лет оно пришло в негодность — от коммуникаций до внутренней отделки. В 2022 году были отремонтированы мастерские для уроков «Труд (технология)».

Вторая очередь, начавшаяся в феврале этого года, охватывает основной трехэтажный учебный корпус: здесь идет полная замена инженерных и слаботочных сетей, ремонт всех кабинетов и санузлов. Интерьеры школы будут полностью обновлены в соответствии с современным дизайн-проектом, разработанным совместно с педагогическим коллективом.

Строительная готовность второй очереди ремонта составляет сейчас 23%. На объекте задействованы порядка 40 рабочих и инженеры технического надзора. Ведутся демонтажные работы и прокладка инженерных сетей, формирование коммуникаций и локаций под кондиционирование, а также ремонт полов первого этажа.

Фактически после завершения работ школа будет выглядеть как новая. Мы тесно взаимодействуем с администрацией центра, согласовываем каждую деталь: от цветовой гаммы до типа плитки, — подчеркнул директор ООО «СпецСтройЭксперт» Юрий Лысиков.

В рамках благоустройства прилегающей территории планируется устройство многофункциональных зон: площадок для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беговой дорожки с резиновым покрытием, зоны «Юный инспектор дорожного движения», а также зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Также подрядчик полностью заменит асфальтовое и тротуарное покрытия, установит системы видеонаблюдения и контроля доступа, обновит наружные сети водоснабжения и канализации, смонтирует современное уличное освещение.

На время ремонта здания школы на улице Орловской, 15, учащиеся образовательного центра временно переведены в соседние школы — № 6, 10, 11 и 18.

После завершения ремонта школа получит полностью новое учебное оборудование: от парт и стульев до лабораторий по физике, химии, ОБЗР и робототехнике. Особое внимание уделено цифровизации — все классы будут оснащены современными компьютерами и мультимедийными средствами обучения.

Напомним, образовательный центр имени Ревякина — один из пяти объектов, где в 2026 году завершается капитальный ремонт в рамках дополнительного финансирования, выделенного губернатором Михаилом Развожаевым. Аналогичные работы завершаются в школах № 14, 34, 38 и 43. Также в этом году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал капитальный ремонт школы № 28.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя