В Севастополе привлекли к админответственности работодателя — по постановлению военного прокурора

Военная прокуратура-войсковая часть 90935 по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции возбудила в отношении транспортной компании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший ранее должность, на которую распространяются ограничения и запреты, трудоустроился в компанию на должность начальника службы управления персоналом. Однако вопреки установленным требованиям о заключении данного трудового договора по месту прежней службы руководителя сообщено не было.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 13 Ленинского судебного района г. Севастополя за совершенное правонарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

источник: военная прокуратура-войсковая часть 90935

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