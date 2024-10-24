Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Севастополе привлекли к админответственности работодателя — по постановлению военного прокурора
актуально в республике
В Севастополе привлекли к административной ответственности работодателя - по постановлению военного прокур
иллюстрация: военная прокуратура- войсковая часть 90935

В Севастополе привлекли к админответственности работодателя — по постановлению военного прокурора

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 18:05 24.10.2024

Военная прокуратура-войсковая часть 90935 по результатам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции возбудила в отношении транспортной компании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Установлено, что бывший военнослужащий, занимавший ранее должность, на которую распространяются ограничения и запреты, трудоустроился в компанию на должность начальника службы управления персоналом. Однако вопреки установленным требованиям о заключении данного трудового договора по месту прежней службы руководителя сообщено не было.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 13 Ленинского судебного района г. Севастополя за совершенное правонарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

источник: военная прокуратура-войсковая часть 90935

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: суды Крыма

суды Крыма

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.