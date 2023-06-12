добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма | В Севастополе привлекли к ответственности гражданку, выкрикивавшую антироссийские лозунги

crimeapress_news

реклама в крыму
В Севастополе привлекли к ответственности гражданку, выкрикивавшую антироссийские лозунги

В Севастополе привлекли к ответственности гражданку, выкрикивавшую антироссийские лозунги

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:35 12.06.2023

Кается, говорит: «пьяная была».

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей полиция выявило видео, на котором женщина, находясь на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе, выкрикивала антироссийские лозунги, привлекая к себе внимание прохожих.

В результате проведённых мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю установили личность нарушительницы. Ею оказалась 54-летняя местная жительница. Своё антиобщественное поведение она объяснила нахождением в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД п г. Севастополю.

В отношении правонарушительницы составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Узнайте больше:  В Севастополе полиция устроила уличный концерт на набережной Корнилова

Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма