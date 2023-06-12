В Севастополе привлекли к ответственности гражданку, выкрикивавшую антироссийские лозунги

Кается, говорит: «пьяная была».

В ходе мониторинга СМИ и соцсетей полиция выявило видео, на котором женщина, находясь на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе, выкрикивала антироссийские лозунги, привлекая к себе внимание прохожих.

В результате проведённых мероприятий сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю совместно с оперативниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю установили личность нарушительницы. Ею оказалась 54-летняя местная жительница. Своё антиобщественное поведение она объяснила нахождением в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД п г. Севастополю.

В отношении правонарушительницы составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

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