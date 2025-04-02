В Севастополе приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны и их территории

В Севастополе по поручению губернатора Михаила Развожаева продолжается работа по приведению в порядок мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны. Так, сотрудники Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания привели в порядок Артиллерийский ДОТ № 31 на проспекте Генерала Острякова.

В число известных оборонительных сооружений времен Второй обороны Севастополя входит дот № 31. Он был построен в августе – октябре 1941 года и имел на вооружении одну пушку. Дот № 31 входил в 1-й батальон дотов и находился в 1-м секторе обороны Севастополя. В боях за город дот № 31 участвовал до конца июня 1942 года. Ожесточенные бои развернулись в данном районе 30 июня 1942 года. Защитники дота не раз переходили в штыковые атаки, но силы были неравны. Те, кто остался жив, отошли в районе 35-й батареи у мыса Херсонес и до конца выполнили свой воинский долг. Общая высота оборонительного сооружения 2,65 метра. Толщина стен дота 40-50 см, а толщина его перекрытий свыше 60 см.

Сейчас объект культурного наследия готовят к побелке, занимаются уборкой прилегающей территории.

Проводим с коллегами расчистку ранее окрашенных стен перед побелкой, побелку стен ДОТа и бордюров, покраску металлических конструкций (дверь, швеллера), уборку прилегающей территории от растительности (обрезку кустарников), помывку таблички, обновляем звезду, вывозим мусор, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Олега Белевича.

Напомним, Приказ Министерства культуры России позволяет в упрощенном порядке ремонтировать объекты культурного наследия, увековечивающие память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя