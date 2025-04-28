В Севастополе приводят в порядок памятные места и мемориалы Великой Отечественной войны

В Севастополе продолжается благоустройство памятных мест перед 9 мая. Эта работа ведется по поручению губернатора: приводят в порядок более 150 объектов культурного наследия в разных районах города. Сотрудники департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры привели в порядок памятник создателям инженерной обороны Севастополя в 1941-1942 годах, расположенный на 13-м километре Симферопольского шоссе. Он посвящен военным инженерам, создавшим систему оборонительных сооружений. Этот восьмиметровый монумент в форме противотанкового надолба с посвятительными надписями находится на подъезде к Инкерману. Дорожники не только убрали территорию вокруг монумента, покосили траву, обновили краску, но и отремонтировали тротуар и лестницу к памятнику.

Также на выходных активисты молодёжных организаций и сотрудники Управления по делам молодёжи города Севастополя и Молодёжного центра провели четыре субботника.

Участники вышли на уборку форта литер «А-5», Ушаковой балки и Федюхиных высот. Работа по восстановлению памятных мест ведется по поручению Губернатора. Молодёжь зачистила вандальные надписи и собрала более 300 кг мусора.

В районе Федюхиных высот активисты клуба молодых семей, студенты колледжей и ребята из молодёжных организаций собрали 350 кг мусора. В уборке им помогали тренеры конного клуба «Арион».

В Ушаковой балке участники субботника собрали 25 кг мусора и привели прилегающую территорию в порядок.

Мы не только приводим в порядок исторический места, сохраняя память о наших предках, но и сплочаем нашу молодёжь, повышая чувство ответственности за наш родной город, — комментирует начальник Управления по делам молодежи города Севастополя Марина Слонченко.

Молодёжь Севастополя продолжает принимать участие в субботниках и в воскресенье, 27 апреля, на уборку Стрелецкого форта в районе Парка Победы вышли 120 человек: представители молодежных организаций, добровольцы города Севастополя, студенты колледжа, студенты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, представители Севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества», так же к участникам субботника присоединился участник специальной военной операции Сипягин Виктор Игоревич. Общими силами ребятам удалось собрать 350 кг мусора и удалить вандальные надписи.

Ранее Севастопольские реставраторы почистили фасадные части форта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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