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В Севастополе продлили масочный режим. Все действующие запреты тоже остаются в силе
Фото: Alexas_Fotos, pixabay.com

В Севастополе продлили масочный режим. Все действующие запреты тоже остаются в силе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:26 31.03.2021

В Севастополе масочный режим продлен до конца апреля. Соответствующее решение принято на оперативном штабе под председательством губернатора Михаила Развожаева.

До 30 апреля продлевается запрет на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных подобных заведениях, запрет на проведение публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе в зданиях и сооружениях, за исключением отдельно установленных случаев. Масочный режим и социальное дистанцирование сохраняется в торговых центрах и общественном транспорте, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Губернатор поручил профильным ведомствам контролировать соблюдение масочного режима в городе.

Кроме того, с 1 апреля работающие граждане старше 65 лет не смогут удаленно оформить лист нетрудоспособности (больничный) по причине самоизоляции на период карантина.

Соответствующее постановление правительства РФ утратило силу. Теперь граждане старше 65 лет смогут получить больничный в случае заболевания. Работодателям рекомендуется при возможности перевести таких работников на дистанционную работу, – отметил губернатор Севастополя.

Право оформить лист нетрудоспособности удаленно сохраняют беременные и лица с хроническими заболеваниями, влекущими тяжелое течение болезни в случае заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Севастополе продлили масочный режим. Все действующие запреты тоже остаются в силе

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