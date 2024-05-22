В Севастополе продолжается капитальный ремонт инженерных систем многоквартирных домов

Директор Фонда капитального строительства Севастополя Дмитрий Шпагин проверил ход работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установке узлов учёта потребления воды и тепловой энергии в многоквартирных домах № 85 и 87 на проспекте Октябрьской Революции.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту электроснабжения завершены в полном объёме и приняты комиссией. Сейчас в стадии завершения работы по теплоснабжению. Работы по водоснабжению и водоотведению также завершены в полном объёме, подрядчик ожидает поставку материалов и оборудования для установки узлов учёта тепла, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Шпагина.

При установке приборов учёта потребители тепловой энергии и воды в текущем режиме могут наблюдать за расходованием ресурсов и контролировать, сколько они потребили и на сколько могут сократить потребление тепловой энергии, чтобы платить меньше.

Напомним, в этом году в Севастополе в 40 многоквартирных домах запланирован 191 вид работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей, из которых 15 видов уже завершены.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя