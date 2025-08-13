В Севастополе продолжается регистрация на фестиваль «Битва дронов»

Масштабный молодёжный фестиваль «Битва дронов» проходит в Севастополе уже во второй раз. Мероприятие укрепляет позиции города как центра технологических инноваций и призвано раскрыть потенциал молодых инженеров.

Подать заявку можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/689061c950569022fa7cd264/

Участники будут проходить обучение, они соберут и запрограммируют собственные дроны, оптимизируют надводные аппараты и примут участие в соревнованиях с использованием роботов, созданных своими руками.

Особенность фестиваля – разделение на три стихии: «Земля», «Вода» и «Воздух». Такой формат создаёт уникальную многопрофильную площадку, объединяющую разные направления робототехники и вдохновляющую участников на эксперименты с перспективными технологиями.

Участников ждут:

✔️ обучение от ведущих специалистов отрасли;

✔️работа с отечественным программным обеспечением для управления беспилотниками от компании «Wheelies»;

✔️пилотирование дронов на симуляторе «Аэросим»;

✔️знакомство с агротехнологиями на примере агродрона «Viva Lavanda»;

✔️тестирование инновационных роботизированных комплексов от «Робокорп»;

✔️взаимодействие с робособаками Альфой и Акселем;

✔️встреча с роботом-гуманоидом.

«Битва дронов» — это уникальный проект, в котором наука, технологии и искусство объединяются, чтобы подготовить новое поколение технологических лидеров.