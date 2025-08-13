В Севастополе продолжается регистрация на фестиваль «Битва дронов»

Масштабный молодёжный фестиваль «Битва дронов» проходит в Севастополе уже во второй раз. Мероприятие укрепляет позиции города как центра технологических инноваций и призвано раскрыть потенциал молодых инженеров.
Участники будут проходить обучение, они соберут и запрограммируют собственные дроны, оптимизируют надводные аппараты и примут участие в соревнованиях с использованием роботов, созданных своими руками.
Особенность фестиваля – разделение на три стихии: «Земля», «Вода» и «Воздух». Такой формат создаёт уникальную многопрофильную площадку, объединяющую разные направления робототехники и вдохновляющую участников на эксперименты с перспективными технологиями.
Участников ждут:
✔️ обучение от ведущих специалистов отрасли;
✔️работа с отечественным программным обеспечением для управления беспилотниками от компании «Wheelies»;
✔️пилотирование дронов на симуляторе «Аэросим»;
✔️знакомство с агротехнологиями на примере агродрона «Viva Lavanda»;
✔️тестирование инновационных роботизированных комплексов от «Робокорп»;
✔️взаимодействие с робособаками Альфой и Акселем;
✔️встреча с роботом-гуманоидом.
«Битва дронов» — это уникальный проект, в котором наука, технологии и искусство объединяются, чтобы подготовить новое поколение технологических лидеров.
