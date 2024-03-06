В Севастополе продолжается регистрация волонтёров для голосования за объекты благоустройства

В Севастополе продолжается регистрация волонтёров для проведения голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», который реализуется по решению Президента России.

Ежегодно люди голосуют за те объекты и территории, которые хотят благоустроить в предстоящем году. В этом им активно помогают специально подготовленные добровольцы. Стать волонтёром проекта может любой гражданин России, достигший возраста 14 лет.

Чтобы стать частью волонтёрского корпуса и помочь жителям выбрать общественное пространство для благоустройства, необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2024». Основные критерии отбора: готовность принять участие в проекте, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

По итогам прошлогоднего голосования в Севастополе в 2024 году благоустроят 10 территорий:

— сквер у Центрального рынка на ул. Одесская, 3;

— зелёная зона между домами № 26 и 32 на пр. Октябрьской Революции;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» в посёлке Любимовка на ул. Софьи Перовской, 10а;

— Парк 50-летия Октября в селе Хмельницком;

— территория в селе Родном между домами № 31 и 35 на ул. Центральная;

— зелёная зона в районе дома № 2 на ул. Юбилейная в селе Фронтовом;

— территория в Инкермане в районе дома № 7 на ул. Шевкопляса;

— сквер вокруг пруда «Зеленуха» на ул. Ивана Пахомова, 1 в селе Орлином;

— общественная территория вблизи спортивной площадки в районе дома № 24 на ул. Ветвистая в посёлке Солнечном;

— территория в районе Дома культуры в селе Вишнёвом на ул. Подгорная, 29б.

Напомним, в послании Федеральному собранию Президент России заявил о продлении реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до 2030 года.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя