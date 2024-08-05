В Севастополе проходит III региональный турнир по теннису «Кубок губернатора города Севастополя»

3 августа открылся III региональный турнир по теннису «Кубок губернатора города Севастополя». Соревнования проходят на теннисных кортах спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Турнир проводится по инициативе Федерации тенниса Севастополя и депутата Государственной Думы Российской Федерации Татьяны Лобач, под патронажем губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Теннис — это шахматы, в которые играют на корте. Он заставляет думать и принимать решения в сложных ситуациях. И, конечно же, побеждать. Я очень рад, что число участников турнира растёт: если на первых соревнованиях у нас было порядка 80 спортсменов, то сегодня — уже более 200, даже несмотря на непростую обстановку. Напомню, что даже в Великую Отечественную войну проходили спортивные соревнования. Например, в Москве в 1942 году состоялся теннисный турнир, который показал всем, что, несмотря на подошедшие совсем близко фашистские войска, город живёт полноценной жизнью. Год спустя был открытый чемпионат Москвы и женский чемпионат города в блокадном Ленинграде. Спортсмены убедительно доказали врагу, что их города — живы, что они борются и никогда не будут сломлены. Тяжелые времена выбирают сильных людей. И сейчас очень важно, что вы улыбаетесь, занимаетесь любимым видом спорта и строите планы на будущее. Это значит, что наша страна, наш народ — непобедимы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В этот раз в честь Года семьи в турнире участвуют не только одиночные спортсмены, но и целые семьи. Всего в теннисном турнире участвуют более 200 спортсменов в возрастных категориях: девочки и мальчики до 10 лет и младше; юноши и девушки до 13 лет, юноши и девушки до 15 лет; юноши и девушки до 17 лет, взрослые любители — мужчины и женщины 35 лет и старше.

У меня была большая мечта: чтобы в городе Севастополе строились новые спортивные объекты, прирастала наша спортивная семья. Особенно хочу поблагодарить всех родителей, которые приводят своих детей заниматься теннисом — прививать любовь к спорту очень важно! Ребята, побеждайте и прославляйте Город-Герой Севастополь на всех площадках и на всех трибунах большой и необъятной нашей России, — заявила в приветственном слове Татьяна Лобач.

Председатель региональной общественной организации «Олимпийский Совет города Севастополя», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Владимир Весёлкин в своём выступлении подчеркнул, что теннис становится всё более популярным видом спорта в Севастополе.

От имени Олимпийского совета города Севастополя поздравляю вас с таким замечательным турниром. Я бываю на многих соревнованиях в нашем городе, и этот турнир является одним из самых популярных. И особенно радостно, что с каждым годом в нашем городе всё больше людей — и взрослых, и детей — занимается теннисом, — отмечает Владимир Весёлкин.

Президент РОО «Федерация тенниса Севастополя» Екатерина Корчак выразила уверенность в том, что участников турнира ждёт большое будущее.

Севастопольской федерации тенниса выпала большая честь — проводить такое самое значимое теннисное событие в городе. Севастополь уже прозвали негласно столицей детского тенниса. И Севастополь зажигает теннисные звездочки — может быть, сегодня в турнире участвует будущая мировая звезда. Мы в это искренне верим, — говорит Екатерина Корчак.

III региональный турнир по теннису «Кубок губернатора города Севастополя» продлится до 5 августа. По результатам соревнований будут определены победители, которым вручат призы от губернатора и спонсоров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя