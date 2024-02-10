В Севастополе проходит семейный фестиваль «Всей семьёй играем в настольный теннис»

В Севастополе состоялся форум «Семейный спорт – здоровое общество» в рамках семейного фестиваля здорового образа жизни «Всей семьёй играем в настольный теннис». Участники форума, который прошёл в Штабе общественной поддержки, обсудили вопросы развития дворового спорта и открытия в школах спортивных клубов по направлениям.

Наша основная задача – вовлечь семьи Севастополя в спортивные мероприятия, чтобы занятия спортом проходили не индивидуально, а в семейном формате. Мы сейчас запустили фестиваль по настольному теннису, который посетили 140 человек. Вид спорта доступный, можно играть всей семьёй – поиграть приходят пары с детьми, внуками, а также команды, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-президента региональной федерации настольного тенниса Юрия Громяк.

Он также отметил, что в планах – привлечь федерации по видам спорта Севастополя к реализации семейных тренировок, популяризировать в городе фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» и готовить семейные команды для участия во всероссийских спартакиадах.

В год семьи приоритетное наше направление – семейный спорт. Мы проводим фестиваль здорового образа жизни для того, чтобы воплотить и внедрить наш опыт по семейному спорту, восстановить историю, так как Севастополь славен спортивными традициями, – отмечает Юрий Громяк.

Напомним, 2024 год в нашей стране официально объявлен Годом семьи по указу Президента России Владимира Путина. Решение принято, чтобы популяризировать политику в сфере защиты семьи и сохранить традиционные семейные ценности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя