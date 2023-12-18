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В Севастополе — прокуратура и Департамент образования и науки города проводят совместный приём

В Севастополе — прокуратура и Департамент образования и науки города проводят совместный приём

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:19 18.12.2023

Прокуратура Севастополя и Департамент образования и науки города проведут совместный прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере образования. Дата — 20 декабря.

Приём проведут:

  • начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры города Севастополя Наталья Муратовна Харцызова;
  • исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки города Севастополя Максим Юрьевич Кривонос.
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Прием состоится 20 декабря 2023 года с 14.00 до 16.00 в помещении Департамента образования и науки города Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул.  Щербака, 10.

Предварительная запись на прием не требуется.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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