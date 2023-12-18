В Севастополе — прокуратура и Департамент образования и науки города проводят совместный приём

Прокуратура Севастополя и Департамент образования и науки города проведут совместный прием граждан по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних в сфере образования. Дата — 20 декабря.

Приём проведут:

начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры города Севастополя Наталья Муратовна Харцызова;

исполняющий обязанности директора Департамента образования и науки города Севастополя Максим Юрьевич Кривонос.

Прием состоится 20 декабря 2023 года с 14.00 до 16.00 в помещении Департамента образования и науки города Севастополя по адресу: г. Севастополь, ул. Щербака, 10.

Предварительная запись на прием не требуется.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя