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В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок, которым она пользуется 36 лет
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок, которым она пользуется 36 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:02 21.03.2025

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению пожилой женщины, ветерана-труда, которая относится к категории «Дети войны».

Заявительница – Анастасия Яковлевна Ларчикова – обратилась на личный прием заместителя начальника управления прокуратуры города с жалобой на действия Департамента по имущественным и земельным отношениям. Она сообщила, что с 1988 года является членом ТСН СНТ «Энтузиаст-1» в Севастополе, где за ней закреплен садовый участок площадью 400 кв. м. Начиная с 2021 года, женщина неоднократно обращалась в Департамент с целью приватизации данного земельного участка, однако получала отказы с указанием различных причин. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки о признании за ней права на приобретение в собственность бесплатно этого земельного участка не стало основанием для удовлетворения Департаментом ее заявления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

С целью защиты прав женщины прокуратура города внесла директору Департамента представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования удовлетворен.

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После вмешательства прокуратуры по заявлению женщины сформирован земельный участок, которым она фактически пользуется с 1988 года, и предоставлен ей в собственность.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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