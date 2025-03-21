В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок, которым она пользуется 36 лет

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению пожилой женщины, ветерана-труда, которая относится к категории «Дети войны».

Заявительница – Анастасия Яковлевна Ларчикова – обратилась на личный прием заместителя начальника управления прокуратуры города с жалобой на действия Департамента по имущественным и земельным отношениям. Она сообщила, что с 1988 года является членом ТСН СНТ «Энтузиаст-1» в Севастополе, где за ней закреплен садовый участок площадью 400 кв. м. Начиная с 2021 года, женщина неоднократно обращалась в Департамент с целью приватизации данного земельного участка, однако получала отказы с указанием различных причин. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки о признании за ней права на приобретение в собственность бесплатно этого земельного участка не стало основанием для удовлетворения Департаментом ее заявления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.