В Севастополе прокуратура помогла пенсионерке приватизировать садовый участок, которым она пользуется 36 лет

Прокуратура города Севастополя провела проверку по обращению пожилой женщины, ветерана-труда, которая относится к категории «Дети войны».
Заявительница – Анастасия Яковлевна Ларчикова – обратилась на личный прием заместителя начальника управления прокуратуры города с жалобой на действия Департамента по имущественным и земельным отношениям. Она сообщила, что с 1988 года является членом ТСН СНТ «Энтузиаст-1» в Севастополе, где за ней закреплен садовый участок площадью 400 кв. м. Начиная с 2021 года, женщина неоднократно обращалась в Департамент с целью приватизации данного земельного участка, однако получала отказы с указанием различных причин. Даже вступившее в законную силу решение Гагаринского районного суда г. Севастополя по иску пенсионерки о признании за ней права на приобретение в собственность бесплатно этого земельного участка не стало основанием для удовлетворения Департаментом ее заявления, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
С целью защиты прав женщины прокуратура города внесла директору Департамента представление об устранении нарушений закона. Акт прокурорского реагирования удовлетворен.
После вмешательства прокуратуры по заявлению женщины сформирован земельный участок, которым она фактически пользуется с 1988 года, и предоставлен ей в собственность.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: прокуратура Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: прокуратура Севастополя