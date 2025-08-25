Прямо сейчас:
В Севастополе прокуратура приостановила деятельность частного детского лагеря и детского сада
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе прокуратура приостановила деятельность частного детского лагеря и детского сада

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:53 25.08.2025

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства при организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что на одном из участков в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей в крыле частного туристического комплекса организована нелегальная работа детского лагеря и детского сада. Она осуществлялась на коммерческой основе физическим лицом без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности. Выездом на место выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Непосредственно в ходе проверки на территории организации находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Медицинский работник штатом не предусмотрен. Функции педагогического и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, в том числе собственница данного учреждения, не представившие медицинские книжки, документы о наличии соответствующего образования и квалификации. Помещения для пребывания детей и приготовления пищи нуждаются в ремонте, не оснащены необходимым обеззараживающим оборудованием, москитными сетками, термометрами. На момент проверки температура в них превышала допустимую. Не принимались достаточные меры по уборке и дезинфекции. Не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью пищи. Не соблюдались правила хранения продуктов. Производство готовых блюд осуществлялось с использованием продуктов, непригодных для детского питания, без маркировки, в отсутствие отвечающего потребностям детей двухнедельного меню, без соответствия с рецептурой и технологических карт. Прогулки воспитанников проводились на площадке с полимерным покрытием без теневых навесов, а также на необорудованном пляже, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прокуратура района направила в Ленинский районный суд г. Севастополя исковое заявление о запрете собственнице вести нелегальную деятельность по оказанию услуг детям.

В связи с выявлением условий, представляющих опасность для жизни и здоровья несовершеннолетних, в настоящее время работа детского сада и детского лагеря с нарушениями приостановлена до вынесения судебного решения по иску.

Рассмотрение искового заявления продолжается.

источник: пресс-служба прокуратура Крыма 

Просмотры: 2 120

