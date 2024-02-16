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В Севастополе прокуратура проверяет ход строительства жилого комплекса на ул. Генерала Крейзера

В Севастополе прокуратура проверяет ход строительства жилого комплекса на ул. Генерала Крейзера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:05 16.02.2024

Пайщики ждут сдачу долгостроя в эксплуатацию.

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя продолжает контролировать завершение строительства жилого комплекса с объектами торговли, социального, культурного и бытового назначения, общественного питания, офисными помещениями и многоярусным паркингом на ул. Генерала Крейзера.

Заместитель прокурора района Алексей Литвин посетил строительную площадку, осмотрел проблемный объект и обсудил с представителем застройщика вопросы завершения работ.

Комплекс состоит из двух многоквартирных домов. Его возведение начато еще до 18.03.2014. Застройщиком является ЖСК «Центр». Надзорное сопровождение хода строительных работ на объекте осуществляется прокуратурой в связи с тем, что для его строительства привлечены денежные средства более 50 пайщиков, но обязательства перед ними длительное время остаются невыполненными. Жилые помещения в собственность граждан еще не переданы, — сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

В Севастополе прокуратура проверяет ход строительства жилого комплекса на ул. Генерала Крейзера

С целью контроля динамики строительства руководство прокуратуры района проводит выездные проверки на объекте систематически. В 2022 – 2023 годах принят комплекс мер прокурорского реагирования. По представлениям прокуратуры района застройщиком устранялись выявленные нарушения.

На момент данной выездной проверки застройщиком проводилось обустройство фасада, пусконаладочные работы системы кондиционирования, по договору с подрядчиком выполнялось благоустройство территории, мероприятия по организации внутреннего электроснабжения и другие работы, — отметили в надзорном ведомстве.

По итогам выезда заместителя прокурора района определены дальнейшие действия для скорейшего ввода объекта в эксплуатацию. Восстановление прав граждан – участников строительства жилого комплекса остается на контроле прокуратуры. Запланирована дата следующей встречи с застройщиком для оценки результатов проведенных работ.

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В Севастополе прокуратура проверяет ход строительства жилого комплекса на ул. Генерала Крейзера

Фото и материалы: пресс-служба прокуратуры Севастополя.

 

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