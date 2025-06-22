В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня в России — памятная дата, День памяти и скорби. Сегодня исполнилось 84 года с того дня, когда началась Великая Отечественная война. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в памятных мероприятиях, которые традиционно проходят в городе.

На улице Нефёдова глава города вместе с директором Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, сотрудниками музея, жителями города возложил цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны.

Дорогие севастопольцы, каждый год 22 июня мы ночью собираемся здесь, чтобы вспомнить о первых часах войны. Первые минуты войны — были здесь, и это невозможно забыть. И сегодня мы вспоминаем всех севастопольцев, всех жителей нашей Родины, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

У Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. состоялись всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Участники акции — «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Молодая гвардия», «Российские студенческие отряды», «Народный фронт», молодежь города — выложили из 16 тысяч свечей изображение монумента «Солдат и матрос» и надпись: «Помним». Участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

На Графской пристани прошла одна из самых известных севастопольских акций, посвященных Великой Отечественной войне: «Кораблики мечты». Её участники запустили в море бумажные кораблики в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году.

Михаил Развожаев отметил особую роль этих акций в сохранении исторической памяти:

Для Севастополя сегодняшний день наполнен особыми смыслами, и большое спасибо всем юношам и девушкам, которые хранят память о Великой Отечественной войне. Акции, которые проходят каждый год, — очень трогательные, очень правильные, они направлены как раз на сохранение исторической памяти, о которой говорит наш президент и которая священна для каждого севастопольца. Сегодня мы вместе выложили из свеч изображение знаменитого памятника Солдату и Матросу, запустили кораблики мечты. Я на своем кораблике написал пожелание: «Нашей Победы» — и увидел, что многие ребята пишут такие же слова, такие же пожелания. Мы знаем, что победим. Мы знаем, что добро обязательно восторжествует над злом, преступный киевский режим будет наказан, а Победа будет за нами, — сказал губернатор.

Всероссийские акции «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и региональная акция «Кораблики мечты» прошли в Севастополе в одиннадцатый раз.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя