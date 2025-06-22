Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны
Новости Республики
В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:43 22.06.2025

22 июня в России — памятная дата, День памяти и скорби. Сегодня исполнилось 84 года с того дня, когда началась Великая Отечественная война. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в памятных мероприятиях, которые традиционно проходят в городе.

На улице Нефёдова глава города вместе с директором Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, сотрудниками музея, жителями города возложил цветы к памятному знаку первым жертвам Великой Отечественной войны.

Дорогие севастопольцы, каждый год 22 июня мы ночью собираемся здесь, чтобы вспомнить о первых часах войны. Первые минуты войны — были здесь, и это невозможно забыть. И сегодня мы вспоминаем всех севастопольцев, всех жителей нашей Родины, которые отдали жизнь в годы Великой Отечественной войны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

У Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. состоялись всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Участники акции — «Волонтёры Победы», «Юнармия», «Молодая гвардия», «Российские студенческие отряды», «Народный фронт», молодежь города — выложили из 16 тысяч свечей изображение монумента «Солдат и матрос» и надпись: «Помним». Участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

На Графской пристани прошла одна из самых известных севастопольских акций, посвященных Великой Отечественной войне: «Кораблики мечты». Её участники запустили в море бумажные кораблики в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году.

Узнайте больше:  Этап собеседований участников образовательной программы «Севастополь — Город Героев» завершается

Михаил Развожаев отметил особую роль этих акций в сохранении исторической памяти:

Для Севастополя сегодняшний день наполнен особыми смыслами, и большое спасибо всем юношам и девушкам, которые хранят память о Великой Отечественной войне. Акции, которые проходят каждый год, — очень трогательные, очень правильные, они направлены как раз на сохранение исторической памяти, о которой говорит наш президент и которая священна для каждого севастопольца. Сегодня мы вместе выложили из свеч изображение знаменитого памятника Солдату и Матросу, запустили кораблики мечты. Я на своем кораблике написал пожелание: «Нашей Победы» — и увидел, что многие ребята пишут такие же слова, такие же пожелания. Мы знаем, что победим. Мы знаем, что добро обязательно восторжествует над злом, преступный киевский режим будет наказан, а Победа будет за нами, — сказал губернатор.

Всероссийские акции «Свеча памяти», «Огненные картины войны» и региональная акция «Кораблики мечты» прошли в Севастополе в одиннадцатый раз.

В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x