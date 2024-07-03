В Севастополе прошли памятные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине завершения второй обороны города

3 июля 1942 года официально завершилась вторая героическая оборона Севастополя. В региональном календаре это день памяти и скорби.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в акции «Час памяти. Помним, чтобы жить», которая состоялась сегодня в музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея». Участниками акции стали члены Правительства Севастополя и депутаты Законодательного собрания, сотрудники музейного комплекса, представители общественных и ветеранских организаций, родственники защитников Севастополя.

Вторая оборона Севастополя — это подвиг, который вошел в историю нашей страны навсегда. 3 июля Совинформбюро объявило, что советские войска оставили город. Но все мы знаем, что ещё долгое время на мысе Херсонес, на 35-й береговой батарее наши воины держали последнюю свою оборону. И сегодня мы вновь встретились на этом священном месте, чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни защищал город. Когда слушаешь воспоминания об обороне, о дальнейшем освобождении Севастополя, понимаешь: сейчас история повторяется. И наши воины на фронтах специальной военной операции сражаются за то, чтобы враг больше никогда не ступил на севастопольскую землю, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города вместе с директором музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерием Володиным возложил цветы к памятному знаку «Шагнувшим в бессмертие». Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Если говорить о севастопольских традициях, то самая главная из них — это помнить и знать свою историю. Окончание второй обороны города — история героическая и трагическая. Оборона завершалась здесь, на 35-й береговой батарее: последние дни, последний военный совет, последняя шифрованная телеграмма… И именно здесь были оставлены почти 80 тысяч наших воинов, в числе которых был и мой отец, и родственники многих из тех, с кем каждый год мы встречаемся здесь, чтобы отдать дань памяти нашим защитникам, — сказал Валерий Володин.

Участники встречи говорили о событиях и судьбах участников обороны Севастополя, а также возложили цветы к Некрополю, где покоятся останки 700 защитников города.

В ходе мероприятия губернатор вручил награды сотрудникам 35-й береговой батареи, которые были участникам событий Русской весны.

Справочно:

Вторая оборона Севастополя длилась с 30 октября 1941 года по 3 июля 1942 года. 250 дней и ночей солдаты, матросы, жители защищали город. Даже после того, как было объявлено о потере Севастополя, бои ещё продолжались на мысе Херсонес и на 35-й береговой батарее. Здесь погибли, пропали без вести и попали в плен десятки тысяч бойцов. Сейчас на этом месте работает музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Он ежедневно принимает сотни гостей, желающих побольше узнать о тех трагических днях в истории Севастополя и почтить память его защитников.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя