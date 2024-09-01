В школах и колледжах 88 регионов страны прошли всероссийские учения «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание всем!» с информационным сообщением о воздушной тревоге».

Всероссийские учения организованы Министерством просвещения России совместно с МЧС России, МВД России и Росгвардией и при содействии Национального антитеррористического комитета. Севастополь также присоединился к проведению учений. В них приняли участие коллективы детских садов, школ, учреждений СПО. Учения проходят не первый год, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента образования и науки Антона Ульянцева.

Сотрудники учреждений образования прослушали инструктажи и отработали действия при проникновении террористов в учреждения и взятии заложников, а также при сигналах о воздушных тревогах.

Были небольшие замечания, которые будут отработаны дополнительно. В целом все действия персонала были выполнены правильно, все своевременно укрылись в помещениях при поступлении сигнала о том, что нарушитель на территории. Общие рекомендации стандартные. Если на территорию школы проникнет посторонний, нужно закрыться в кабинетах, вызвать полицию, сообщить директору, чтобы было понятно, что и где происходит и как оптимально организовать эвакуацию. Главное – сохранять спокойствие, не давать поводов для паники среди детей и сотрудников, – подчеркивает начальник отдела комплексной безопасности департамента образования и науки Евгений Шумилов.

Также отрабатывался алгоритм действий при сигнале «Воздушная тревога!» и «Баллистика!»

Напомним, во внеучебное время гражданское население может укрыться в учреждениях образования.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя