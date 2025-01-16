В Севастополе прошло совещание федерального оперштаба по ликвидации последствий выбросов мазута

Губернатор Михаил Развожаев и Глава МЧС России Александр Куренков провели в Севастополе совещание федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе.

Работами по очистке побережья в нашем городе занимаются группировка сил и средств Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Ежедневно задействуется до 400 человек, в том числе более 100 волонтеров и до 30 единиц техники.

В соответствии с распределением зон ответственности проводится системный мониторинг акватории и береговой линии в пределах границ города Севастополя, в случае обнаружения выбросов нефтепродуктов на прибрежную территорию. Меры принимаются незамедлительно.

На заседании федерального штаба в Правительстве Севастополя обсудили основные вопросы, касающиеся текущей работы — сбора и вывоза загрязненного грунта, спасения птиц, и др.

Сейчас у нас действует режим ЧС регионального уровня, и мы уже начали выделять существенные суммы из регионального бюджета — уже выделены 78 миллионов рублей. Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера — для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Решение о включении территории Севастополя в зону чрезвычайной ситуации федерального характера может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев.

Также Губернатор Михаил Развожаев и Глава МЧС России Александр встретились со спасателями и волонтерами в Каче, где шла очистка береговой полосы. Александр Куренков отметил высокий уровень организации всех процессов и заверил, что совместная работа будет продолжена.

Убедился лично: все действия севастопольцев выверены, грамотны, и я благодарю всех, кто сегодня выполняет эту задачу: волонтеров, сотрудников профильных служб, сотрудников МЧС. Более 160 километров береговой линии разбиты на квадраты, идет постоянное обследование, где необходимо — уборка. Продолжается мониторинг акватории, есть анализ течений, ведется подготовка к штормам. Работа будет продолжаться, — подчеркивает глава чрезвычайного ведомства.

Губернатор Михаил Развожаев также сообщил, что в ближайшее время будут определены подходы для дальнейшего использования грунта, который сейчас вывозят с пляжей.

На сегодня собрано более 160 тонн загрязненного грунта. Специализированная организация вывезла его на специальные площадки, оборудованные для хранения. После того, как этот грунт и галька с фрагментами мазута переработают и обеззаразят, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта можно будет использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе, — отмечает Михаил Развожаев.

Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина был создан постоянно действующий оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который возглавил Александр Куренков. Штаб будет работать до полного завершения всех необходимых процессов. Также по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина создана правительственная комиссия, для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Справочно:

В Севастополе первые выбросы мазутных пятен были зафиксированы 3 января. 4 января текущего года Указом губернатора на территории города Севастополя был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Зоной чрезвычайной ситуации определена водоохранная зона Черного моря в пределах административной границы города Севастополя. Всего с пляжей Севастополя за время проведения работ автотранспортом и плавсредствами вывезено более 170 тонн загрязненного грунта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя