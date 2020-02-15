Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе прошло совещание по вопросу проверки отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям

crimeapress_news

В Севастополе прошло совещание по вопросу проверки отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям
фото: пресс-служба Нотариальной палаты Севастополя

В Севастополе прошло совещание по вопросу проверки отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:56 15.02.2020

В Севастополе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю состоялось рабочее совещание по вопросу предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. В частности, основной вопрос, обсуждаемый на встрече, касался предоставления информации по земельным участкам в части отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям города. В совещании приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

В процессе совместной работы установлено, что на сегодняшний день в городе Севастополе существует более 500 видов оганичений по охранным зонам и выявить наличие либо отсутствие существующего ограничения на конкретный земельный участок может только нотариус, в период подготовки сделки по переходу права собственности на земельный участок, либо государственный регистратор при обработке заявления на регистрацию права. Представители Севреестра и Росреестра совместно с Президентом Нотариальной палаты города разработали детальный алгоритм проверки наличия или отсутствия оганичений на земельные участки в информационной системе Севреестра, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

По результатом совещания, информация, полученная от представителей Севреестра и Росреестра была обобщена, разработано соответствующее методическое руководство и доведено до нотариусов города Севастополя.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе прошло совещание по вопросу проверки отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.