В Севастополе прошло совещание по вопросу проверки отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям

В Севастополе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым и Севастополю состоялось рабочее совещание по вопросу предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. В частности, основной вопрос, обсуждаемый на встрече, касался предоставления информации по земельным участкам в части отсутствия указаний на существующее обременение по охраняемым территориям города. В совещании приняла участие президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович.

В процессе совместной работы установлено, что на сегодняшний день в городе Севастополе существует более 500 видов оганичений по охранным зонам и выявить наличие либо отсутствие существующего ограничения на конкретный земельный участок может только нотариус, в период подготовки сделки по переходу права собственности на земельный участок, либо государственный регистратор при обработке заявления на регистрацию права. Представители Севреестра и Росреестра совместно с Президентом Нотариальной палаты города разработали детальный алгоритм проверки наличия или отсутствия оганичений на земельные участки в информационной системе Севреестра, — сообщили в Нотариальной палате Севастополя.

По результатом совещания, информация, полученная от представителей Севреестра и Росреестра была обобщена, разработано соответствующее методическое руководство и доведено до нотариусов города Севастополя.