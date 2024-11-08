Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе прошло занятие поисково-спасательного подразделения «Омега»
актуально в республике
В Севастополе прошло занятие поисково-спасательного подразделения "Омега"

В Севастополе прошло занятие поисково-спасательного подразделения «Омега»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:29 08.11.2024

Сегодня начальник поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ Спасательная служба Севастополя Сергей Мочков провел учебно-тренировочное занятие, посвященное управлению маломерным судном в сложных метеоусловиях.   Основная цель мероприятия заключалась в совершенствовании тактики действий дежурной смены при получении сигнала на выход.

Учения проходили в несколько этапов. Сначала была подготовка плавсредства и спасательных средств, включая надувную лодку и специализированные костюмы. Затем команда прибыла в заданный район, где катер был поставлен на якорь в условиях условного шторма. Спасатели сбросили надувную лодку, погрузили в нее необходимое оборудование, включая иммобилизующие носилки, так называемый, спинальный щит, и отправились к берегу для эвакуации пострадавшего.  После иммобилизации пострадавший был транспортирован на лодке обратно к катеру и передан в безопасное место для дальнейшей медицинской помощи, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя. 

В ходе учений особое внимание уделялось охране труда и использованию средств индивидуальной защиты.

Узнайте больше:  В Севастополе отметили лучших общественников по безопасности

Участники повторили работу с первичными средствами спасения на воде, а именно: спасательный круг и конец Александрова.

Все задачи, поставленные перед сменой, были успешно выполнены. Выявленные в ходе учебно-тренировочного занятия недочеты и недостатки были учтены, проанализированы и исправлены, что позволило достичь запланированного результата. Я уверен, что приобретенные и закрепленные навыки окажутся полезными в выполнении реальных задач в будущем, – резюмировал начальник поисково-спасательного подразделения «Омега» Сергей Мочков. 

В Севастополе прошло занятие поисково-спасательного подразделения "Омега"

Учебно-тренировочное занятие, отмечают специалисты, стало важным этапом в подготовке спасателей, укрепив их навыки и уверенность в действиях при чрезвычайных ситуациях на воде.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: жизнь в Крыму

жизнь в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.