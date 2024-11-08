В Севастополе прошло занятие поисково-спасательного подразделения «Омега»

Сегодня начальник поисково-спасательного подразделения «Омега» ГКУ Спасательная служба Севастополя Сергей Мочков провел учебно-тренировочное занятие, посвященное управлению маломерным судном в сложных метеоусловиях. Основная цель мероприятия заключалась в совершенствовании тактики действий дежурной смены при получении сигнала на выход.

Учения проходили в несколько этапов. Сначала была подготовка плавсредства и спасательных средств, включая надувную лодку и специализированные костюмы. Затем команда прибыла в заданный район, где катер был поставлен на якорь в условиях условного шторма. Спасатели сбросили надувную лодку, погрузили в нее необходимое оборудование, включая иммобилизующие носилки, так называемый, спинальный щит, и отправились к берегу для эвакуации пострадавшего. После иммобилизации пострадавший был транспортирован на лодке обратно к катеру и передан в безопасное место для дальнейшей медицинской помощи, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

В ходе учений особое внимание уделялось охране труда и использованию средств индивидуальной защиты.

Участники повторили работу с первичными средствами спасения на воде, а именно: спасательный круг и конец Александрова.

Все задачи, поставленные перед сменой, были успешно выполнены. Выявленные в ходе учебно-тренировочного занятия недочеты и недостатки были учтены, проанализированы и исправлены, что позволило достичь запланированного результата. Я уверен, что приобретенные и закрепленные навыки окажутся полезными в выполнении реальных задач в будущем, – резюмировал начальник поисково-спасательного подразделения «Омега» Сергей Мочков.

Учебно-тренировочное занятие, отмечают специалисты, стало важным этапом в подготовке спасателей, укрепив их навыки и уверенность в действиях при чрезвычайных ситуациях на воде.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя