В Севастополе простились с воинами-героями, без тени сомнения вставшими на защиту Родины

Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца «Барса» капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна.

Сергей Борисович Пругов родился и вырос в Севастополе, окончил школу №28, затем Севастопольский судостроительный техникум. Сергей Борисович с детства мечтал о небе, хотел стать летчиком, готовил себя к этому, занимался летной подготовкой в ДОСААФе. После техникума окончил летное училище с красным дипломом, однако в связи со сложившейся в 90-е годы ситуацией, как боевой летчик не состоялся. После увольнения из Вооруженных Сил Сергей Борисович окончил мореходное училище, ходил в море на гражданских судах, занимался бизнесом, некоторое время жил в Казахстане. Был патриотом своей страны — с началом СВО вернулся в Севастополь и ушел воевать добровольцем «Барса». Был сапером, участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Затем освоил военную специальность оператора БПЛА. Имея опыт и навыки летной работы, все поставленные командованием задачи выполнял умело и инициативно. Пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сергей Пругов скончался в госпитале от ран, полученных в бою под поселком Новая Маячка Херсонской области.

Михаил Тигранович Чугурьян родился и вырос в Севастополе, окончил школу №22. После школы — факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, получил специальность «инженера-электронщика». Проходил военную службу по контракту на одном из кораблей Черноморского флота. В сентябре 2023 года подписал новый контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в зону проведения СВО, служил в полку морской пехоты Каспийской флотилии. Получил ранение, врачи госпиталя им. Бурденко в Москве боролись за его жизнь, но спасти его не удалось, — сообщил Михаил Развожаев.

Ранее в Городе-Герое проводили в последний путь еще одного героя-земляка – рядового Рустама Харисова.

Рустам Рифович родился и вырос во Владивостоке, там же окончил школу. Срочную службу проходил в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Сослуживцы говорят, что уже тогда проявились его лучшие качества — мужество, инициатива, старание в освоении воинской специальности. Рустам Рифович переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. Был искренним патриотом России. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер, — рассказал губернатор Севастополя.

Рустам Харисов геройски погиб под селом Костогрызово на Херсонском направлении.

Будем помнить наших героев!