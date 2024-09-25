В Севастополе провели «Форум вакансий, трудовой и социальной адаптации для участников СВО и членов их семей»

Более 50 участников спецоперации и члены их семей посетили «Форум вакансий, трудовой и социальной адаптации для участников СВО и членов их семей», организованный при поддержке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» и Правительства города Севастополя.

Главная цель Форума – помочь участникам СВО узнать о возможностях обучения, переобучения и трудоустройства в регионе. Это как раз та площадка, где при непосредственном общении с работодателями и представителями учебных учреждений можно выбрать для себя направление дальнейшего развития. И задача Фонда здесь – всесторонняя поддержка наших Защитников, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя севастопольского филиала Фонда «Защитники Отечества» Елену Анисимову.

Вузы и профессиональные образовательные учреждения представили свои программы обучения и условия поступления, а также рассказали о формах целевого обучения.

Участники Форума встретились с консультантами центра «Мой бизнес», узнали, как записаться на семинары и вебинары по бизнесу, получили консультации по заключению социального контракта.

На Форуме также презентовали общественную организацию «Дело ветерана». Ее представитель, участник СВО, доброволец Николай Маслаков рассказал, что главные идеи здесь – формирование команды людей, объединенных общими ценностями и убеждениями, а также организация старта коммерческой деятельности участников СВО путем прохождения «Предпринимательской стажировки».

Помимо содействия в переобучении и трудоустройстве героев спецоперации участники Форума узнали об опыте сезонного трудоустройства несовершеннолетних в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи. О своем участии в проекте во время летних каникул рассказал севастопольский школьник, сын участника СВО, юнармеец Евгений Безиков. Проект стал возможным при взаимодействии Севастопольского центра занятости населения и всероссийского военно-патриотического общественного Движения «Юнармия».

Главные наши задачи: привлекать к трудоустройству детей участников СВО, в том числе погибших военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота. А также организовывать участие в социально ориентированных проектах членов семей Героев. Таким образом, мы оказываем социальную и финансовую поддержку семьям участников СВО, – отмечает начальник штаба регионального отделения Движения «Юнармия» Владимир Коваленко.

Участники Форума активно консультировались с сотрудниками службы занятости и психологом по профориентации, писали письма бойцам на передовую. Послания будут обязательно переданы на фронт.

Сегодня открыл для себя много нового. Это действительно уникальная возможность получить сразу в одном месте несколько консультаций и всю необходимую информацию по переобучению и трудоустройству. На площадке Форума собрали все необходимое для нас, участников СВО, которые ищут свое направление деятельности: квалифицированных специалистов, поддержку психолога, новые предложения работодателей. Спасибо за Форум и приглашение принять участие в нем, – говорит ветеран СВО, подопечный филиала Фонда «Защитники Отечества» в Севастополе Михаил.

На Форуме со своими программами и предложениями по переобучению и трудоустройству были представлены 8 работодателей и 6 учебных учреждений Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя