В Севастополе провели Международный хакатон «Про дизайн»: собрались дизайнеры из 44 городов России и мира

В начале декабря на площадке центра «IT-куб. Гагарин» в технопарке «ИТ Крым» прошёл очно-дистанционный финал третьего Международного хакатона «Про дизайн». Всего в нем приняли участие более трехсот дизайнеров из 44 городов России, Индии, Чехии и Грузии.

«Про дизайн» включал 6 основных направлений (Веб-дизайн, Промышленный дизайн, Оформление, 3D, Графический дизайн, Иллюстрация) и номинацию-выставку «Твой взгляд».

Участники разрабатывали оформление чилл-зоны и страницы сайта, варианты мерча и маскоты направлений обучения, дизайн-макеты для новостей и 3D-постеры.

Церемония награждения победителей и выставка «Твой взгляд» проходила в бизнес-центре «Царская пристань» (https://vk.com/royal_pier).

Художники изобразили новое прочтение сказок, свои варианты народных промыслов и скетчи животных.

В хакатоне было предусмотрено 3 возрастные категории: 5-11 лет, 11-18 лет и старше 18 лет. Победителями стали участники из Казани, Липецка, Тольятти, Великого Новгорода, Верхней Пышмы, Иннополиса, Белгорода, Самары и Севастополя.

Генеральным спонсором хакатона выступило культурное пространство «Третье место» (https://third.place/). Это уникальный проект на стыке исторического наследия и современной̆ культуры, расположенный в Санкт-Петербурге в особняке середины ХIХ века. Это центр актуального искусства, объединивший выставочные залы и NFT-платформу, лекторий, кинозал, а также коллекцию работ российских художников. Его основатели – Ольга Звагольская и Дмитрий Гачко.