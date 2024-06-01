Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников
актуально в республике
В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:51 01.06.2024

На территории нового спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоялся спортивный праздник, посвященный закрытию спартакиады школьников 2023-2024 учебного года в рамках празднования Всероссийского Олимпийского Дня.

Хочу поблагодарить все образовательные организации нашего города, которые принимают участие в Спартакиаде не первый год — это уже вошло в добрую традицию. Интерес к здоровому образу жизни формируются с детства, поэтому очень важно, чтобы наши дети принимали участие в спортивных мероприятиях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель губернатора Игоря Михеева. 

В программу мероприятия были включены сдача нормативов ГТО, мастер-классы по джампингу, оказанию первой помощи, а также мастер-классы по боксу, ММА и брейкингу.

Основным событием стало торжественное награждение победителей и призёров Общегородской спартакиады школьников города Севастополя. С сентября 2023 года – по май 2024 год проходила спартакиада школьников среди общеобразовательных организаций, в программу которой были включены 13 физкультурно-спортивных мероприятий, являющихся общероссийскими проектами и проводимыми в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный. В спартакиаде приняли участие 61 общеобразовательная организация из 63 государственных учреждений города. Общий охват школьных этапов спартакиады составил более 18 000 школьников, районных этапов – 5 819 и региональных этапов – 804 школьника.

Друзья, уже начинается летний период. Я очень хочу пожелать вам, ребята, чтобы в летний период вы занимались физкультурой на наших спортивных объектах и принимали активное участие в наших мероприятиях. С удовольствием отметили настоящих лидеров, кто целый учебный год соревновался в 13 спортивных состязаниях и заслуженно получил звание лучших образовательных организаций по итогам спартакиады школьников, которая проводится по поручению губернатора. Сезон 2024-2025 обещает быть ещё интереснее! Обязательно учтём все ваши предложения по организации проведения соревнований. Желаю вам в каникулярный период набраться сил и в следующем сезоне еще с большим рвением включиться в Спартакиаду школьников!, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.    

Кубком за 1 место и сертификатом на 300 тысяч рублей награждена школа № 11 имени С.С. Виноградова;

Узнайте больше:  С начала года Отделение СФР по Севастополю оплатило более 1,5 тысяч больничных родителям детей-дошкольников

Кубком за 2 место и сертификатом на 200 тысяч рублей награждена школа № 22 имени Н.А. Острякова;

Кубком за 3 место и сертификатом на 100 тысяч рублей награждена школа № 48.

Основными, ведущими проектами спартакиады являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».

По итогам регионального этапа Президентских состязаний 1 место среди сельских классов-команд заняла школа № 13 имени А.И. Покрышкина;

2 место – школа № 20;

3 место – школа № 46.

Среди городских классов-команд:

1 место –школа № 3 имени Александра Невского;

2 место – школа № 32 имени Л.В. Бобковой;

3 место – школа «Экотех+».

В общекомандном зачёте по итогам регионального этапа Президентских спортивных игр 1 место заняла гимназия № 7 имени В.И. Великого;

2 место – школа № 3 имени Александра Невского;

3 место – гимназия № 24.

В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.