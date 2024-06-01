В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

На территории нового спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоялся спортивный праздник, посвященный закрытию спартакиады школьников 2023-2024 учебного года в рамках празднования Всероссийского Олимпийского Дня.

Хочу поблагодарить все образовательные организации нашего города, которые принимают участие в Спартакиаде не первый год — это уже вошло в добрую традицию. Интерес к здоровому образу жизни формируются с детства, поэтому очень важно, чтобы наши дети принимали участие в спортивных мероприятиях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель губернатора Игоря Михеева.

В программу мероприятия были включены сдача нормативов ГТО, мастер-классы по джампингу, оказанию первой помощи, а также мастер-классы по боксу, ММА и брейкингу.

Основным событием стало торжественное награждение победителей и призёров Общегородской спартакиады школьников города Севастополя. С сентября 2023 года – по май 2024 год проходила спартакиада школьников среди общеобразовательных организаций, в программу которой были включены 13 физкультурно-спортивных мероприятий, являющихся общероссийскими проектами и проводимыми в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный. В спартакиаде приняли участие 61 общеобразовательная организация из 63 государственных учреждений города. Общий охват школьных этапов спартакиады составил более 18 000 школьников, районных этапов – 5 819 и региональных этапов – 804 школьника.