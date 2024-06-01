В Севастополе провели спортивный праздник, посвятив его закрытию спартакиады школьников

На территории нового спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоялся спортивный праздник, посвященный закрытию спартакиады школьников 2023-2024 учебного года в рамках празднования Всероссийского Олимпийского Дня.
Хочу поблагодарить все образовательные организации нашего города, которые принимают участие в Спартакиаде не первый год — это уже вошло в добрую традицию. Интерес к здоровому образу жизни формируются с детства, поэтому очень важно, чтобы наши дети принимали участие в спортивных мероприятиях, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель губернатора Игоря Михеева.
В программу мероприятия были включены сдача нормативов ГТО, мастер-классы по джампингу, оказанию первой помощи, а также мастер-классы по боксу, ММА и брейкингу.
Основным событием стало торжественное награждение победителей и призёров Общегородской спартакиады школьников города Севастополя. С сентября 2023 года – по май 2024 год проходила спартакиада школьников среди общеобразовательных организаций, в программу которой были включены 13 физкультурно-спортивных мероприятий, являющихся общероссийскими проектами и проводимыми в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный. В спартакиаде приняли участие 61 общеобразовательная организация из 63 государственных учреждений города. Общий охват школьных этапов спартакиады составил более 18 000 школьников, районных этапов – 5 819 и региональных этапов – 804 школьника.
Друзья, уже начинается летний период. Я очень хочу пожелать вам, ребята, чтобы в летний период вы занимались физкультурой на наших спортивных объектах и принимали активное участие в наших мероприятиях. С удовольствием отметили настоящих лидеров, кто целый учебный год соревновался в 13 спортивных состязаниях и заслуженно получил звание лучших образовательных организаций по итогам спартакиады школьников, которая проводится по поручению губернатора. Сезон 2024-2025 обещает быть ещё интереснее! Обязательно учтём все ваши предложения по организации проведения соревнований. Желаю вам в каникулярный период набраться сил и в следующем сезоне еще с большим рвением включиться в Спартакиаду школьников!, — отмечает начальник управления спорта Сергей Резниченко.
Кубком за 1 место и сертификатом на 300 тысяч рублей награждена школа № 11 имени С.С. Виноградова;
Кубком за 2 место и сертификатом на 200 тысяч рублей награждена школа № 22 имени Н.А. Острякова;
Кубком за 3 место и сертификатом на 100 тысяч рублей награждена школа № 48.
Основными, ведущими проектами спартакиады являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры».
По итогам регионального этапа Президентских состязаний 1 место среди сельских классов-команд заняла школа № 13 имени А.И. Покрышкина;
2 место – школа № 20;
3 место – школа № 46.
Среди городских классов-команд:
1 место –школа № 3 имени Александра Невского;
2 место – школа № 32 имени Л.В. Бобковой;
3 место – школа «Экотех+».
В общекомандном зачёте по итогам регионального этапа Президентских спортивных игр 1 место заняла гимназия № 7 имени В.И. Великого;
2 место – школа № 3 имени Александра Невского;
3 место – гимназия № 24.
Мероприятие проходит в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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