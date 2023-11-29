В Севастополе провели уникальную операцию — из тела раненного бойца извлекли боеприпас. Работали в бронежилетах

И это именно тот случай, когда успех работы определило грамотное межведомственное взаимодействие: врачей и пиротехников МЧС России. Получив сообщение об обнаружении боеприпаса в Военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова, сотрудники Специализированного отряда МЧС России по Севастополю не могли и предположить, с какой нестандартной ситуацией столкнутся на месте. Опасный предмет находился в бедре пациента.

Пулемётчик получил ранение в ходе СВО – был атакован вражеским беспилотником. Анализируя произошедшее, говорит: родился не в рубашке, а в бронежилете. В бронежилетах и касках – уже в буквальном смысле – пришлось действовать врачам. Защитную экипировку им передали специалисты МЧС России. Были приняты и иные меры безопасности.

На территории госпиталя были выставлены патрульные посты по предотвращению доступа пациентов в возможный радиус действия данного боеприпаса. Была организована эвакуация пациентов из палат, которые находятся над операционной и в соседних отделениях, – рассказал врач-травматолог Военно-морского клинического госпиталя имени Н. И. Пирогова Денис Белоусов.

Однако к хирургическому вмешательству можно было приступить только после определения типа и состояния взрывоопасного предмета. Севастопольские пиротехники МЧС России впервые в своей практике идентифицировали боеприпас на основании рентгеновских снимков. Установили, что имеют дело с осколочной гранатой.

Совместно со взрывотехниками Черноморского флота пришли к выводу, что это ВОГ-17. Было решено, что извлекать его будут врачи. Мы провели серьезный инструктаж по мерам безопасности: рассказали о конструкции и принципах действия боеприпаса, объяснили, как его перемещать. Предупредили, что необходимо исключить использование металлических инструментов. И, конечно, мы постоянно находились поблизости в готовности к реагированию, – отмечает начальник Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Николай Тисельский.

С предельной осторожностью медики извлекли опасный инородный предмет из тела пациента. Сотрудники чрезвычайного ведомства вынесли боеприпас из операционной в бронированном контейнере и передали коллегам из Росгвардии для уничтожения. Жизнь бойца была спасена благодаря мужеству и решительности профессионалов.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе